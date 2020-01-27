Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Taliban: “ABR uçağını düşürdük”

- Taliban: “ABR uçağını düşürdük”

Uçaktan görüntü

( KABİL ) KABİL

Yolcu Uçağı Düşen Uçak Batın Helikopter İstihbarat 


- Taliban Sözcüsü, ABD ordusuna ait bir uçağı düşürdüklerini iddia etti. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, "Gazni vilayetinin Deh Yak semtindeki Sadukhel bölgesinde bugün öğleden sonra Amerikalı işgalcilere ait özel bir uçak, istihbarat amaçlı uçuş yaparken düşürüldü" dedi.
Uçağın içindeki tüm mürettebatın öldüğü, aralarında üst düzey CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) yetkililerinin de bulunduğu iddia edildi. Taliban Sözcüsü, "Yakın geçmişte, Helmand, Balkh ve diğer bölgelerde işgalcilere ve kölelerine ait bazı uçaklar ve helikopterler düşürüldü" dedi.
NATO tarafından henüz düşen uçakla ilgili bir açıklama yapılmazken, ABD de olayın soruşturulduğunu açıkladı.
Afganistan'da düşen uçakla ilgili çıkan ilk haberlerde uçağın Ariana Afgan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı olduğu aktarılmıştı. Ariana Afgan Havayolları ise uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu. Afgan yerel medyası uçakta 83 kişinin bulunduğunu bildiriyor. Afgan yetkililer, Sadol Khel bölgesinde düşen uçağın önce alev aldığını ifade etti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Fransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar BaşladıFransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle KarşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle Karşılandı
Yunanistandan Türkiyeye Zorla Gönderilen Göçmen: Ellerimi Bıçakla KestilerYunanistandan Türkiyeye Zorla Gönderilen Göçmen: Ellerimi Bıçakla Kestiler
Yunan Sınırında dehşet GecesiYunan Sınırında dehşet Gecesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı