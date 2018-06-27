Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü



- Taksim Meydanı'nda eski Maksim Gazinosu yerindeki otel inşaatında çalışan 28 ton ağırlığındaki vinç binanın çatısından yere indirilirken ilginç görüntüler oluştu. Taksim Meydanı ilginç görüntülerden birine sahne oldu. Yaklaşık 3 yıldır devam eden eski Maksim Gazinosu yerine yapılan otel inşaatında üst katlarda bulunan bir vinç, çalışmaları tamamlanınca 75 metre uzunluğundaki başka bir vinçle aşağı indirildi. 28 ton ağırlığındaki vincin 50 metre yükseklikten yere taşınması sırasında ilginç görüntüler meydana geldi. O anlara şahit olan turistler ve vatandaşlar olan biteni cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

(SA- MB-

