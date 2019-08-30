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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

Törenden görüntü

Polis General Polis Ekipleri Irak İstiklal 

-Çelenk bırakma
-Saygı duruşu, istiklal marşı
-Sergi açılışı
-Güvenlik önlemi
-Genel detay

( İSTANBUL ) -- Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı İSTANBUL

- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97’nci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlendi.
Tören hazırlıkları sabah saatlerinde yapılırken, polis ekipleri Cumhuriyet Anıtı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.
Vatandaşların da izlediği törenin yapılacağı meydan bayraklarla donatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97’nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi. Taksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı sergisi açılışı yapıldı Tören sonunda,İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim'de yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı sergisinin açılışını yaptı. (MH-ZA-
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