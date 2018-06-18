Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim Metrosunda tacizcisine tokat attı

Taksim Metrosunda tacizcisine tokat attı

Taciz eden şahsın görüntüsü

Güven Timleri Mağdur Kadın Polis Merkezi Gezi Parkı Taksim Polis Merkezi 

-Polis ekiplerinin götürmesi
-Şahsın karakola götürülmesi
-Tacize uğrayan Kadının görüntüsü
-Taksim Polis merkezine götürülmesi
-Kadının şahsı götürürken tokat atması
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Metroda bir kadını taciz eden zanlı, güven timleri tarafından yakalandı İSTANBUL

- Taksim’de 28 yaşındaki kadın metro çıkışında bir şahsın tacizine uğradı. Taciz sonrası gezi parkına doğru kaçmaya çalışan şahıs ise güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Mağdur kadının, tacizcisine tokat atarak tepki gösterdi. Olay, geçtiğimiz günlerde Taksim Metrosu’nda meydana geldi. İddiaya göre Taksim Metrosu’ndan çıkan 28 yaşındaki D.İ. adlı kadın, bir kişinin tacizine uğradı. Tacize uğrayan D.İ., çığlık attı. Kalabalığı fırsat bilen tacizci ise, metrodan çıkarak gezi parkına doğru kaçmaya başladı.
Güven timleri yakaladı Taksim Metrosunda yaşanan olayda kadının çığlık seslerini duyan güven timleri olay yerine geldi. 28 yaşındaki kadın, taciz edildiğini ve şahsın daha sonra koşarak uzaklaştığını belirtmesi üzerine güven timleri kaçan zanlının peşine düştü. Güven timleri kadını taciz ettikten sonra gezi parkına doğru kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İ.D. isimli tacizci, taksim polis merkezine götürüldü. Bu sırada mağdur kadının tacizcisini tokatlaması, kameralara yansıdı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. (SB-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Berkin Elvan Eylemlerinden KarelerBerkin Elvan Eylemlerinden Kareler
Türkiye'nin Konuştuğu 'Duran Adam'Türkiye'nin Konuştuğu 'Duran Adam'
'Milli İradeye Saygı Mitingi' - Ankara'Milli İradeye Saygı Mitingi' - Ankara
Meclis'te ''Çapulcu'' TişörtüMeclis'te ''Çapulcu'' Tişörtü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı