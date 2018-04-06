Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın- İSTANBUL
- Dökülen dış cephe kaplamaları nedeniyle alınan güvelik önlemleri - İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen'in açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili, "Son kat kaplama olarak gördüğünüz bu sarı renkli olan da yanıcı bir malzeme. Giydirme cephelerde bu tür malzemelere kullanım izni verilmez. Yasak." dedi.