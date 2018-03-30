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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Taksim'deki cinsel istismar güvenlik kamerasında - İSTANBUL

Taksim'deki cinsel istismar güvenlik kamerasında - İSTANBUL

- Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Genç bir kadına metruk binada cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli Beyoğlu'nda yakalandı - Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Taksim'de, genç bir kadına, götürdüğü metruk binada cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 21 Ocak 2017'de Taksim'de bir eğlence mekanında arkadaşıyla alkol alıp eğlendikten sonra eve gitmek için Balo Sokağı'ndan Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürürken yere düşen F.H.E'ye (25) omzuna alıp götürdüğü metruk binada cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli Engin K'yi (25) yakalamak için operasyon düzenledi.
Ekipler adrese gittiği sırada zanlı kaçmaya çalıştı. Pencereden atlayan Engin K'nin ayağını kırdığı ifade edildi.Uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve yaralamadan emniyette 9 kaydı bulunduğu belirtilen şüphelinin, emniyette suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.Engin K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Müşteki F.H.E şikayetinde 21 Ocak 2017'de Taksim'de arkadaşıyla eğlendikten sonra eve dönerken yere düştüğünü o sırada yanlarından geçen bir kişinin kendisini omzuna alıp Tarlabaşı Bulvarı civarında metruk bir binaya götürdüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğu, kendine geldiğinde başka bir kişinin de kendisine uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunduğunu anlatmıştı.İhbar doğrultusunda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ikinci şüpheli Dursun A'yı gözaltına almış, zanlı sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Uyuşturucu Eğlence Mekanı Güvenlik Kamerası Hırsız Saldırı 

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