Taksim'de yıkımı tamamlanan AKM havadan görüntülendi

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( İSTANBUL - ÖZEL - HD) İSTANBUL



- Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı tamamlandı. İstanbul'un simgelerinden olan AKM'nin yıkımı sonrası Taksim'in yeni silueti havadan görüntülendi. Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi’nden geriye kalan hafriyat yığını havadan görüntülendi. Yan tarafta bulunan otoparkın ise yıkım çalışmaları başladı.

Havadan Çekilen görüntülerde Taksim Meydan’ının alışılmış siluetinin boş kaldığı görüldü.

Eski Atatürk Kültür Merkezinin hafriyatları toplamaya devam ediyor. Yeni yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi’nin resimleri ise inşaatı çevreleyen duvarlarda sergileniyor. İnşa edilecek Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya uzan kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi’ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor. (AFS-ÖFA

