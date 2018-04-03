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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Taksim’de yaşlı adamın ayağı Metro’ya sıkıştı

Taksim’de yaşlı adamın ayağı Metro’ya sıkıştı

Yaşlı adamın sedye ile taşınması

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Görevlisi Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Ambulansa bindirilmesi
-Taksim metrosundan görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim’den Yenikapı istikametine gitmek isteyen yaşlı adamın ayağı Metro’nun kapısına sıkıştı. Yaşlı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam 19:00 sıralarında Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim Metrosu’na binerek Yenikapı’ya gitmek isteyen Cemal Erdem, Metro’ya bineceği esnada ayağı kapıya sıkıştı. Olayı fark eden güvenlisi koşarak yaşlı adamın ayağını sıkıştırdığı yerden çıkarırken, güvenlik görevlisi dengesini kaybetmesi sonucu yaşlı adamla birlikte yere düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Cemal Erdem sedye ile dışarı çıkartıldı. Ambulansa bindirilen Erdem daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay nedeniyle Metro seferlerinde bir aksama yaşanmazken, hastaneye kaldırılan Cemal Erdem’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (ÖFA
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