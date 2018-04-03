Taksim’de yaşlı adamın ayağı Metro’ya sıkıştı

-Ambulansa bindirilmesi

-Taksim metrosundan görüntü

-Diğer detaylar



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Taksim’den Yenikapı istikametine gitmek isteyen yaşlı adamın ayağı Metro’nun kapısına sıkıştı. Yaşlı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam 19:00 sıralarında Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim Metrosu’na binerek Yenikapı’ya gitmek isteyen Cemal Erdem, Metro’ya bineceği esnada ayağı kapıya sıkıştı. Olayı fark eden güvenlisi koşarak yaşlı adamın ayağını sıkıştırdığı yerden çıkarırken, güvenlik görevlisi dengesini kaybetmesi sonucu yaşlı adamla birlikte yere düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Cemal Erdem sedye ile dışarı çıkartıldı. Ambulansa bindirilen Erdem daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay nedeniyle Metro seferlerinde bir aksama yaşanmazken, hastaneye kaldırılan Cemal Erdem’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (ÖFA

