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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim'de yaşlı adama dehşeti yaşatan garsona hapis istemi

Taksim'de yaşlı adama dehşeti yaşatan garsona hapis istemi

-arşiv-

Kamera Hapis İstemi Avcılık Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Şüphelinin yaşlı adama saldırması
-Yaşanan gasp anı
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Taksim’de kameralara yansıyan gasp dehşetine iddianame hazırlandı- Evsiz adamı darp ederek 200 lirasını gasp eden şahsın 10 yıl hapsi istendi İSTANBUL

- Taksim'de güpegündüz kameralara yansıyan gasp dehşetine ilişkin, 28 yaşındaki garson hakkında iddianame hazırlandı. Sokakta yaşayan yaşlı adamı darp ederek 200 lirasını gasp eden garsonun, 10 yıla kadar hapsi istendi. Taksim Meydanı'nda 19 Haziran 2018'de meydana gelen ve kameralara yansıyan gasp dehşetine ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede, olayın ardından tutuklanan 28 yaşındaki garson Umut Mehmet Gezer’in "Yağma" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede, şüpheli Gezer’in savcılık ifadesinde "Yere düşen paraları topladım. Gasp etmek gibi bir niyetim yoktu. Yaşanan olaydan ötürü pişmanım" dediği, ancak yaşanan olayın kameralara yansıdığı aktarıldı. Arkadan gelerek darp etti İddianamede, 19 Haziran 2018'de 14.00 sıralarında şüpheli Umut Mehmet Gezer'in, Taksim Meydanı'nda bulunan şikayetçi Ömer Altun'dan para istediği para vermemesi üzerine Ömer Altun ile tartışan Mehmet Gezer'in çevrede bulunan polis ekiplerince Altun'un yanından uzaklaştırıldığı anlatıldı. Saat 16.00 sıralarında Ömer Altun'un Aksaray'a gitmek için metronun bulunduğu yere indiği anlatılan iddianamede, bu esnada şüpheli Mehmet Gezer'in arkadan gelerek Altun'u darp ettiği ve çantasının içerisinde bulunan 200 TL parasını alarak kaçtığı yer aldı. Gasp dehşeti kamerada Yaşanan gasp dehşeti saniye saniye kameralara yansımıştı. Kameralara yansıyan olayda şüpheli Gezer’in, Taksim Meydanında yaşlı adamın yanına gittiği ve hararetli şekilde konuştuğu görülüyor. Yaşlı adamın tepkisi üzerine Gezer, çevredeki polis ekiplerince alandan uzaklaştırılıyor. Görüntülerde yaklaşık 2 saat sonra şüpheli Gezer’in metroya inen Altun’a, arkadan yaklaşan darp ettiği ve paralarını gasp ettiği görülüyor.
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