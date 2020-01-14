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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Taksim’de ticari taksi yandı, esnaf yangın tüpleriyle müdahale etti

Taksim’de ticari taksi yandı, esnaf yangın tüpleriyle müdahale etti

Esnafın müdahalesi

Ticari Taksi Kamera Cep Telefonu Elektrik Kontağı 

-Vatandaşlar
-Genel detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim’de seyir halinde olan ticari takside elektrik kontağında oluşan arıza nedeniyle yangın çıktı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden şoför panik halinde arabadan inerken çevredeki esnaf yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksim Sıraselviler Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 22.00 sıralarında seyir halinde olan ticari taksinin elektrik kontağında oluşan arıza nedeniyle yangın çıktı. Taksiden dumanlar yükseldiğini gören şoför araçtan panik halinde indi. Yangını gören çevredeki esnaflar yangın söndürme tüpleri ile müdahale edip, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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