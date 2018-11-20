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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Taksim’de taksicilerin turist avı kamerada

Taksim’de taksicilerin turist avı kamerada

Taksim Meydanı ' nda bir taksicinin, Dolmabahçe ' ye gitmek isteyen iki Filistinli turistten 50 TL istediği iddia edildi.

Kamera Kısa Mesafe 


Aynı yere dün 15 TL ' ye gittiklerini belirten turistler, taksicilerden dert yandı. Taksim'de bekleyen taksicilerin turistlerden kısa mesafede yüksek fiyat istemesi isyan ettirdi. Taksim Meydanı ' ndan Dolmabahçe ' ye gitmek isteyen iki Filistinli turist Rahem ve Ahmed, meydanda bulunan bir taksiye fiyat sorarken görüntülendi. Taksiye binmeyip geri dönen turistler, dün aynı yere 15 TL ' ye gittiklerini ancak az önce sordukları taksinin 50 TL fiyat istediğini belirtti.
Filistinli kadın turist Rahem, 4 taksiye daha fiyat sorduklarını belirtirken, “Hepsi ayrı fiyat söylüyor. Biri 30, biri 40, diğeri ise 50 TL istiyor. Hangisi doğru fiyat bilemiyoruz” diyerek yaşadıklarını anlattı.
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