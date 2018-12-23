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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Taksim'de soğukta üşüyen evsiz vatandaşa zabıtadan yardım eli

Taksim'de soğukta üşüyen evsiz vatandaşa zabıtadan yardım eli

Evsiz vatandaşın bankta yatarken görüntüsü

Kamera Zabıta 

-Meydandan görüntüler
-Zabıtanın vatandaş ile olan diyaloğu
-Vatandaşın zabıta ile gitmesi

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Beyoğlu Taksim Meydanında bir bankta uyumaya çalışan evsiz bir vatandaşın görüntüleri yürekleri burktu. Durumu gören Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşa yardım ederek soğukta dışarıda kalmaktan kurtardı. Taksim Meydanı’nda soğukta bankta yatan evsiz bir vatandaşın yürekleri sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Meydanda bulunan bankta kendinden geçmiş bir halde yatan Dindar Acar’ı gören Beyoğlu Zabıta ekipleri, vatandaşın yanına giderek onu barınma evine götürmek istediklerini söyledi.

Başlangıçta ekiplerle gitmek istemeyen şahıs, zabıtanın, “Bak orada yatacak yer var. Bütün ihtiyaçların karşılanır. Bak hava çok soğuk. Aç mısın? Seni götürelim, yemek yedirelim” demesi üzerine “Açım” diyerek ekiplerle birlikte gitmeyi kabul etti. Üzerinde kimlik bulunmayan şahıs, yanındaki bir mont ve bir poşet ile zabıta ekiplerinin aracına bindi. Zabıta ekipleri ise “Bir şeye ihtiyacın olursa biz her zaman buradayız. 24 saat bulabilirsin” diyerek evsiz vatandaşa yardım etti. (MB-ÖFA
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