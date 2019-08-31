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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim’de sahte dolar satmaya çalışan dolandırıcı yakalandı

Taksim’de sahte dolar satmaya çalışan dolandırıcı yakalandı

Dolandırıcının yakalanması

Polis Yabancı Turist Akalan Dolar Polis Ekipleri 

-Çevredekilerin tepkileri
-Dolandırıcının eşiyle röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim’de, yabancı turistlere sahte dolar bozdurmak isteyen Mısır Uyruklu 1 kişi kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın kendisine sahte dolarları kimin verdiğiyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Olay, dün akşam saatlerinde Taksim’de meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mısır Uyruklu Alaaddin R., Taksim Meydanı’nda yabancı uyruklu bir kadına Türk Lirası karşılığında sahte dolar bozdurmak istedi. Yabancı uyruklu kişi, şahsın elindeki dövizlerin sahte olduğunu anlaması üzerine dolarları bozmak istemedi. Durumdan şüphelenen kişi, şahsı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinde çok sayıda dolar olan Mısır Uyruklu Alaaddin R.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Mısır uyruklu Alaaddin R.’nin kendisine sahte dolarları kimin verdiğiyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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