Taksim'de bayram yoğunluğu

-Gölgede serinleyenler

-Şemsiye açanlar

-Esnaf ile röportaj

-Genel ve detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Taksim ve İstiklal Caddesi, bayramın ikinci gününde de doldu taştı İSTANBUL



- Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. İstanbul’un yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, bayramın ikinci gününde de oldukça yoğundu. Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan vatandaşların da Taksim ve İstiklal Caddesine akın etmesiyle caddede adeta insan seli oluştu.Vatandaşlar cadde boyunca gezdi, özellikle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve nostaljik tramvay önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı turistler havanın sıcak olması nedeniyle güneşten korunmak için şemsiyelerini açtı, bazılarıysa kendilerine dinlenecek serin bir yer aradı. Taksim ve İstiklal Caddesi, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde rekor sayılabilecek bir kalabalığa sahne oldu. Taksim’deki yoğunluğun işlerine olumlu anlamda yansıdığını söyleyen bir çalışan, “Bence İstanbul boşalmadı, aksine şu an tıka basa dolu. Şu an işlerimiz çok iyi. Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması nedeniyle İstanbul oldukça kalabalık. Benim bir şey söylememe gerek yok, buradaki yoğunluğun işlerimize olan etkisi dönerden belli oluyor” dedi.

Bir başka mekan çalışanı ise, “Şu anda turist potansiyeli var. Güzel oldu. Buradaki yoğunluk bize de diğer esnaflara da yansıyor. Dolayısıyla Türk ekonomisine de yansıyor” dedi.



