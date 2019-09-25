Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi

-Caminin içinden görüntüler

-Aktüel görüntüler

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL - ÖZEL)- Taksim Camii inşaatında gelinen durum havadan görüntülendi İSTANBUL



- Tamamlandığında 2 bin 500 kişinin namaz kılabileceği . İnşaatının son durumu havadan görüntülerle gözler önüne serilen cami hakkında bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “Yıl sonuna kadar camları takılmış, dış kaplamaları tamamlanmış olacak. Ekim ayı sonunda inşallah minareleri de kaplanmış olacak ve iç süslemeleri aşamasına geçilecek” dedi.

Taksim Camii’nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait arazide 17 Şubat 2017’de başlanmıştı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı caminin içi ilk kez görüntülendi. Görüntülerde caminin içine ince işçiliği öncesi mermer gibi birçok malzemenin getirildiği görüldü.

Caminin inşaatının geldiği son nokta ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde cami ve Rum Ortodoks Kilisesi’nin aynı karede olduğu görülürken Beyoğlu’nun kozmopolit yapısı da yeniden gözler önüne serildi. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzda vatandaşların ibadetine sunulacak olan caminin ince işçiliği için çalışmalar da sürüyor. Tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek. Camideki çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, caminin içini gezerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yıldız, yıl sonuna kadar caminin camlarının takılmış olacağını belirtirken ekim ayı sonunda minarelerinin kaplanacağını söyledi.



Yıldız, bu çalışmaların ardından modern ve klasiği birlikte yansıtacak caminin iç süslemelerinin yapılmaya başlanacağını ifade etti.

“Yıl sonuna kadar camları takılmış olacak” Camide çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Büyük bir gayretle, emekle yapımına devam ediliyor. Zaman zaman gelip incelemelerde bulunuyoruz. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bir taraftan Atatürk Kültür Merkezi onun da yapımı devam ediyor. Tamamlandığında orada sinema tiyatro, bale burada da Türk İslam Sanat eserlerinin sergilendiği atölyelerin bulunduğu bir sanat merkezi bulunduğumuz caminin altında tamamlanmış olacak. Şu anda yüzde elliden fazla mermer dış kaplaması tamamlanmak üzere. Yıl sonuna kadar dışarıyla irtibatı kesilmiş olacak yani camları takılmış olacak. Dış kaplamaları tamamlanmış olacak, aldığımız bilgilere göre ekim ayı sonunda inşallah minarelerinin de malzemeleri gelmiş onlarda kaplanmış olacak. Ondan sonra iç süslemeleri aşamasına geçilecek” diye konuştu.

“Her şeyden önce bir ihtiyaç” Caminin Taksim için bir ihtiyaç olduğunu, cami projesi içerisinde kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceği alanların da planlandığını söyleyen Başkan Yıldız, “Burada ibadet etmek her şeyden önce bir ihtiyaç, bu ihtiyacı Taksim Cami karşılamış olacak. Diğer taraftan gençler için bir çekim merkezi olacak. Çünkü burası kültür ve sanat merkezleriyle donatılmış olacak. 2 bin 500 kişi rahat bir şekilde burada ibadetini yapabilmiş olacak. İnce işçilik kolay değil, hatla tezhiple süslenecek, yazılacak. Taksim’de yapılıyor o zarafette, incelikte olması gerekir. Bir kaç ay içinde içi de toparlanıp ibadete açılır” dedi.

Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olarak planlandı. Bu yükseklik bölgedeki Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kiliselerinin yüksekliklerinin dikkate alınarak belirlendi. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç için park yeri bulunacak. Yapıda konferans, sergi salonları gibi kültür ve sanat etkinliklerinin de gerçekleştirileceği alanlar tasarlanırken 875 metrekare zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk doğal taşların kullanılacağı belirtildi. (HK- ÖY-

