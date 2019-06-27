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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Taksiciye evinin önünde silahlı saldırı

Taksiciye evinin önünde silahlı saldırı

Olay yerinden görüntüler

Ticari Taksi Hastane Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

-Vatandaşlardan görüntüler
-Vatandaş röp.
-Polislerden görüntüler
-fotoğraflar

( İSTANBUL )- Bacağından vurulan taksiciyi mahalleli kendi taksisiyle hastaneye kaldırdı İSTANBUL

- Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde bir taksici evinin merdivenlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bacağından yaralanan taksici, mahalleli tarafından kendi ticari taksisiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkan bir taksici kimliği belirsiz kişi yada kişilerce evinin merdivenlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan taksicinin yardımına mahalleli koştu. Mahallelilerden bazıları taksicinin kanayan bacağına tampon yaparak kanı durdurmaya çalışırken, bir yandan da 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Daha sonra kanın yoğun şekilde akması üzerine vatandaşlar yaralı taksiciyi evinin önünde bulunan kendi ticari taksisi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı yapan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı. “Kemerle bacağını sıkıştırarak kanı durdurmaya çalıştık” Şahsın bacağından vurulduğunu söyleyen Adem Karabulut, “İlk olarak silah seslerini duyduk. Koşarak geldim. Baktım adam yerde bacağından vurulmuş vaziyette yatıyor. Hemen pansuman yaptık. Kemerle bacağını sıkıştırarak kanı durdurmaya çalıştık” diye konuştu.
(ÖY-
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