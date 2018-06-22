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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Taksicilerin Arap turistlere saldırısı kamerada

Taksicilerin Arap turistlere saldırısı kamerada

-Cep telefonu kamerası-

Taksi Şoförü Taksi Ücreti Cep Telefonu Saldırı Taksi Şoförleri 

-Yaşanan kavga
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Talimhane’de Arap turist taksi ücretini fazla bulup itiraz edince taksicilerden dayak yedi İSTANBUL

- Taksim’de otellerin olduğu bölgeye taksiyle gelen Arap turistler, fazla para istediğini iddia ettikleri şoföre tepki gösterince bir grup taksicinin saldırısına uğradı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Suudi Arabistan uyruklu turistler, akşam saatlerinde uçaktan inerek havalimanında taksiye bindi. Bir süre sonra Talimhane bölgesindeki otellerine varan turistler araçtan indi. O esnada taksi şoförü turistlerden ücreti istedi. Ancak ücretin kabarık olduğunu iddia eden turistler, şoföre tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan diğer taksi şoförleri de olay yerine geldi. Çıkan kavgada turistler taksiciler tarafından darp edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde taksici Arap turiste saldırıyor.
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