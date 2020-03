Taksiciler ve dolmuşçulardan şehitler için bayraklı konvoy

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

( SAKARYA )- Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şakir Feridun Canbaz:- "Alınacak her kararın, atılacak her adımın, devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" SAKARYA



- Sakarya'daki taksiciler ve dolmuşçular şehitler için bayraklı konvoy düzenledi.

Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şakir Feridun Canbaz konvoy öncesi yaptığı açıklamada, "Alınacak her kararın, atılacak her adımın, devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" dedi.

Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlenen ve çok sayıda taksici ve dolmuşçunun katıldığı şehitler için yapılan bayraklı konvoy Erenler ilçesinde bulunan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) binası önünde başladı.

Şehitler için gerçekleşen konvoy öncesi İstiklal Marşı okundu ardından Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şakir Feridun Canbaz açıklama yaptı. Ödemeye başlamışlardır Türk ordusunun bugüne kadar terör örgütlerinin hain saldırılarının bedelini, gerçekleştirdikleri harekatlarla ödettiklerini ifade eden Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şakir Feridun Canbaz, “İdlib’te güvenlik güçlerimize yapılan hain hava saldırısında şehit düşen kahraman vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve Türk Milletine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek yerine getirdik. Askerlerimiz İdlib’de hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korurken şehit oldular. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Türkiye Devleti’nin ve Türk Ordusunun vatanımızın güvenliğine açık tehdit oluşturan Suriye rejim unsurlarına ve terör örgütlerine karşı sessiz kalması beklenemez. Türk devleti ve ordusu bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Bu acımasız saldırıyı yapan alçaklar da, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını görecek, bedelini de misliyle ödeyecektir, Bahar Kalkanı Harekatıyla da ödemeye başlamışlardır” dedi.

Kahraman ordumuzun yanındayız Bir ve bütün olarak bayrağın altında kenetlendiklerini söyleyen Canbaz, “Şunu herkes bilsin ki; biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca tüm siyasi ve fikir ayrılıklarını bir tarafa bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Alınacak her kararın, atılacak her adımın, devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız” diye konuştu.

Açıklamaların ardından taksiciler ve dolmuşçular kornalar eşliğinde konvoy gerçekleştirdi. Konvoy Demokrasi Meydanında son buldu.



