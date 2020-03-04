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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Taksiciler vatan için tek yürek oldu

Taksiciler vatan için tek yürek oldu

- Taksicilerin toplanması

Ticari Taksi Hain Saldırı Toplantı İdlib Saldırı 

-- Araçlarına bayrakların asılması
-- Konvoydan detaylar
-- Röpotrajlar

( KIRIKKALE )-Mehmetçiğe taksicilerden destek KIRIKKALE

- Kırıkkale’deki ticari taksiciler, İdlib’de rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırı sonrası başlatılan ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek vermek için konvoy düzenledi.
Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırılarının ardından başlatılan ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek amacıyla ticari taksici esnafı bir araya geldi. Kırıkkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın düzenlediği konvoya 300’e yakın taksici katıldı.
Kırıkkale’de faaliyet gösteren taksici esnafı, araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyerek, konvoy oluşturdu. Tren Garı önünde toplanan taksiciler Millet Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarı ve Atatürk Bulvarı üzerinden geçiş yaptı. Yaklaşık 300 ticari taksicinin konvoya katıldığını belirten Kırıkkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cemil Bora, “Bu vatan, bu millet bu toprak bizim. Şehitler de bizim. Tabii ki savaşılacak toprağımız için her türlü canımız feda olacak. Taksici arkadaşlarıma ve bütün sürücülerimize de teşekkür ediyorum. Bu toplantıya katıldıkları için kendilerini canı gönülden kutluyorum. ’Bu vatan benim’ diyen herkes burada. 300 arabamız konvoya katılacaktır” dedi.
Türk’ün kanının hiçbir zaman yerde kalmayacağını ifade eden ticari taksi esnafı Önder Dinçer ise konvoya katılan arkadaşlarına teşekkür etti.
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