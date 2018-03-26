Taksici temsilcilerinden, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı hakkında tehditten suç duyurusu

-Eyüp Aksu açıklama (ARŞİV)

-Adileye önündeki eylem (ARŞİV)



( İSTANBUL )- Taksiciler Birliği Başkanı: “Bizler İstanbul’un yükünü çeken gerçek beyefendi taksicileriz”- Anadolu Yakası Taksici Şoförler Platformu Başkanı: “Bizi sadece 15 Temmuz gibi kalkışmalar sokağa dökebilir” İSTANBUL



- Taksici temsilcileri, Uber’e açtıkları dava sonrası adliyeye önünde tehdit içeren açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, “Tehditvari açıklamaları kabul etmiyoruz. Bizler İstanbul’un yükünü çeken gerçek beyefendi taksicileriz” dedi.

İstanbul Taksiciler Birliği ve İstanbul Taksi şoförler platformu temsilcileri, son dönemde yaşanan Uber- taksi geriliminin ardından adliye önünde tehdit içeren sözlerle açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına gelen Aksu, savcılığa suç duyurusu dilekçesini sundu. “Tehdit suçundan dava açılsın” Suç duyurusu dilekçesinde Aksu hakkında, “Tehdit, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, kanunlara uymamaya tahrik ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarında dava açılması talep edildi. “Bizler İstanbul’un yükünü çeken gerçek beyefendi taksicileriz” Savcılığa dilekçe sunduktan sonra adliye önünde açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, “İstanbul Taksiciler Esnaf Başkanı Eyüp Aksu tarafından önünde bulunduğumuz adliye önünde basın mensuplarına, hükümete karşı, istemediğimiz şekilde tehditvari açıklamalarda bulunmuştur. Bizler bu açıklamayı kabul etmiyor ve kınıyoruz. Bizler İstanbul’un yükünü çeken gerçek beyefendi taksicileriz. Bizim adımıza konuşan ama bizden olmayan Eyüp Aksu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk” dedi.

“Bizi sadece 15 Temmuz gibi kalkışmalar sokağa dökebilir” “Yasadışı yapı Uber’in taksi geleneğinin özellikle zaaflarını kullanarak prim yapma uğraşındadır” diyen İstanbul Anadolu Yakası Taksici Şoförler Platformu Başkanı Zafer İpek ise “Biz taksici esnafının ekmeğine sahip çıkma çabası kamuoyunda adeta suçmuş gibi lanse edilmiştir. Biz taksici esnafı kesinlikle devletimize yasalarımıza sonuna kadar saygılıyız. Bizi sadece ve sadece devletimize milletimize karşı gelebilecek 15 Temmuz gibi kalkışmalar sokağa dökebilir. Bunun dışındaki hiçbir güç bizi sokağa dökemez” diye konuştu.

“Taksici esnafı günde 12 saat trafikle cebelleşiyor, zaafımız bu olabilir” Basın mensuplarının taksici esnafının zaafları nelerdir şeklindeki sorular üzerine Öztürk, “Her birimizin günde en az yarım saat bir saat trafikte kalınca isyan ediyoruz. Taksici esnafı günde 12 saat bu trafikle cebelleşiyor. Zaafımız bu olabilir. İlgili mercilerin bizden yana olduğu ortamda Eyüp Aksu istenmeyen bir çıkış yaparak bizleri cephe yapmıştır. O amaçla Aksu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Sizleri tehdit bizi tehdit demektir” dedi.

Sahaya çekilmek istediklerini kaydeden Öztürk, "Hüseyin Gülerce’nin “15 Temmuz’dan sonra ‘İkinci kalkışma olacaksa İstanbul’da taksicilerden başlayacaktır’ şeklinde açıklaması vardır. Bunu iyi okuyun. Biz hiçbir zaman devletine milletine karşı gelen insanlar değiliz” dedi.

2016 yılında Bakanlıkça yayınlanan ve Uber’in korsan olduğuna ilişkin genelge olduğunu kaydeden Öztürk, sorular üzerine Aksu ile görüştüklerini ancak aralarında güzel bir görüşme geçmediğini söyledi.



“Şoförün gerekli eğitimden geçeceği çalışma yapmalarını istiyoruz” Suç duyurusunda bulunan taksi sürücüsü Ömer Faruk Gürses mağdur durumda olduklarını kaydederek “Uber’in bir an önce kapatılıp şoförün gerekli eğitimden geçerek yeni bir oluşuma gidilmesi konusunda çalışma yapmalarını istiyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından taksici temsilcileri adliye önünden ayrıldı. (YM-EY

