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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Taksici tartıştığı kişi tarafından bacaklarından vuruldu

Taksici tartıştığı kişi tarafından bacaklarından vuruldu

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekipleri 

-Ambulansın gidişi
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Yerdeki boş kovanlardan görüntü
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir taksi sürücüsü, içinde olduğu aracının yanına başka bir araçla gelen kişi tarafından silahla yaralandı. Olay İzmit Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.C.(34) adlı taksi sürücüsü, aracına aldığı N.Ö. adlı kadın ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi sonrasında taksinin yanına gelen koyu renkli bir başka araçtan inen kimliği belirsiz kişi, taksinin dışından silahla iki el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, taksinin camını parçalayarak taksi sürücüsünü ayağından yaraladı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verirken, taksici ile tartışan kadının da bindiği koyu renkli hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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