"Taksici cinayeti" davası - ADANA - Öldürülen taksicinin eşi ile röportaj - Öldürülen taksicinin eşinin adliyeden ayrılması Adana 'daki "taksici cinayeti" davası - Aracını gasbettiği taksiciyi öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet ve 23 yıla kadar hapis cezası istenen özel güvenlik görevlisinin yargılamasına devam edildiADANA (AA) - Adana 'da aracını gasbettiği taksiciyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen özel güvenlik görevlisi hakkında müebbet ve 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fuat D. ile öldürülen taksici Yaşar Özgan'ın eşi Nazife Özgan ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan gelen raporda Fuat D'nin "cezai ehliyetinin tam olduğunun" belirtildiğini söyledi.
Söz verilen sanık avukatları ise rapora itiraz ederek yenilenmesi talebinde bulundu.Söz verilen maktulün eşi Nazife Özgan, sanığın cezasını çekmesini istediğini belirtti. "Ömrüm yettiğince cezalandırılması için mücadelemi sürdüreceğim." diyen Özgan,"3 çocuğum var. Onlar da vazgeçmeyecek. Adaletinize güveniyorum. İstiyorum ki ömür boyu cezaevinden çıkmasın." ifadelerini kullandı.Savcı da mütalaasında, sanığın "kasten öldürme, silahla yağmaya teşebbüs, silahla birden fazla kişiyi tehdit, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılıp tutukluluk halinin devamını istedi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. - OlaySarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde 3 Ocak'ta taksici Yaşar Özgan (58) bıçaklanarak öldürülmüş bulunmuştu. Aynı gün Fuat D, çantasında 3 tabanca, uzun namlulu silah, 4 bıçak, balta, kelepçe, çelik yelek, kask, 4 dizlik, 10 havai fişek ve atış rampası ile çok sayıda mermiyle yakalanmıştı.Fuat D. hakkında "kasten öldürme, silahla yağmaya teşebbüs, silahla birden fazla kişiyi tehdit, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açılmıştı.
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