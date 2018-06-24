Taksi şoförü, turist çiftin parasını almaya çalıştı

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( İSTANBUL )- Çiftin uzattığı 100 doları almaya çalışırken düşüren şoför aracını bırakıp kaçtı İSTANBUL



- Eminönü'nde ticari bir taksinin şoförü, aracına binen turist çiftin araç ücreti için uzattığı 100 Doları alarak kaçmaya çalıştı. Aracını bırakarak kaçan şoför, parayı takside düşürürken, turist çift çevredekilerden yardım istedi. İddiaya göre, taksi ile Fatih Eminönü'ne gelen Arap çift, araçtan inerken ücreti ödemek için ticari taksinin şoförüne 100 Dolar uzattı. Paranın üstünü vermek istemeyen taksi şoförü, aracı da bırakıp kaçtı. Şoför o esnada 100 Doları ise araç içerisine düşürdü. Neye uğradığını şaşıran çift, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. O esnada oradan geçen vatandaşlar çiftin yardımında koşarak, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, o anlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

