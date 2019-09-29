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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Taksi şoförü bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Taksi şoförü bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

-Taksi sürücüsünün bulduğu cüzdan için polisi araması

Polis Taksi Durağı Cüzdan Polis Ekipleri Kimlik Kartı 

--Polis ekiplerin taksi durağına gelmesi
--Cüzdanı sahibine teslim etmesi
--Cüzdan sahibi Fatma Pınar ile röportaj
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde taksi sürücüsü, durağın önünde bulduğu içerisinde bir miktar para olan cüzdanı, polis ekiplerini arayarak sahibine ulaştırdı. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Yıldız Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre taksi sürücüsü Orkun Oduncu, taksi durağının önünde duran bir cüzdanı fark etti. Cüzdanı alan Oduncu içerisinde bir miktar para ve Fatma Pınar isimli bir kadına ait kimlik kartı olduğunu gördü. Bunun üzerine Oduncu, polis ekiplerini arayarak bir cüzdan bulduğunu söyledi.

Oduncu’nun ihbarı üzerine polis ekipleri taksi durağına geldi. Cüzdan içerisinde bulunan kimlik ile Pınar’ın telefon numarası tespit edildi. Ekipler Pınar’ı telefonla arayarak, taksi durağından cüzdanını alabileceğini söylediler. Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine Fatma Pınar, taksi durağına geldi. Cüzdanını taksi sürücüsü Oduncu’dan alan Pınar, duyarlılığından dolayı Oduncu’ya teşekkür ederek, “Böyle insanların kaldığını görmek sevindirici” dedi.

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