Taklit ürün operasyonu - İZMİR

- Taklit ürün operasyonu - Operasyondan detay görüntüler İzmir 'de taklit ürün operasyonu - Ünlü markaların logolarının basılı olduğu 12 bin 920 taklit giyim eşyası ele geçirildiİZMİR (AA) - İzmir 'de ünlü markaların logolarının basılı olduğu 12 bin 920 taklit ürün ele geçirildi, 10 kişiye adli işlem yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde bazı spor kulüplerine ait forma ve ünlü markalara ait taklit ürünlerin satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Belirlenen 13 adrese operasyon düzenleyen ekipler, ünlü markaların logolarının basılı olduğu 12 bin 920 taklit giyim eşyası ele geçirdi.Taklit ürünler, yediemin deposuna teslim edildi, 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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