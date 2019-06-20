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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Takla atan otomobilin sürücüsü öldü - ORDU

Takla atan otomobilin sürücüsü öldü - ORDU

- Takla atan otomobilin yolun ortasında durması - Kazada hayatını kaybeden kişinin annesinin feyat etmesi - Ekiplerin kaza yeri incelemesi yapması - Ölen kişinin yakınlarının gözyaşı dökmesi Ordu 'da takla atan otomobilin sürücüsü öldüORDU (AA) - Ordu 'nun Altınordu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.Ersin Alp (36) idaresindeki 52 GS 387 plakalı otomobil, Kumbaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, sürücü Alp ise kaldırıma fırladı.Daha sonra yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yolda durabildi.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler sürücü Alp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Bölgeye gelen Alp'in yakınları da gözyaşı döktü.Evli olan Ersin Alp'in, Perşembe Belediyesi CHP meclis üyesi olduğu öğrenildi.

Polis Meclis Üyesi Gözyaşı Sağlık Ekipleri Trol 

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