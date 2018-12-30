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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Takla atan otomobildeki yaralılara il müdahaleyi yoldan geçen doktor çift yaptı

Takla atan otomobildeki yaralılara il müdahaleyi yoldan geçen doktor çift yaptı

Yaralılar

İlk Müdahale Bild Direksiyon Trol 

-Ambulanslar
-Doktor çiftin yaralılarla ilgilenmesi
-Yaralılara yardım eden vatandaşlar
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA )- Kontrolden çıkan otomobil takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan aileye, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor çift yaptı. Kaza akşam saatlerine doğru Siverek-Diyarbakır karayolunun 40’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Zahir K. hâkimiyetindeki 16 KGA 42 plakalı otomobil, yoğun kar ve buzlama nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada aynı aileden sürücü Mehmet Zahir K. ile Sebahat K. ve 1 yaşındaki kızları Kübra K. yaralandı. Yaralılara tesadüfen olay yerinden geçen doktor çift müdahalede bulundu. Doktor çift ambulanslar gelene kadar, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıların üşümemeleri için sıcak tutmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, doktor çift daha sonra yoluna devam etti.
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