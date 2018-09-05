Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - BOLU

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - BOLU

- Kaza yapan araçtan detaylarTakla atan otomobildeki 4 kişi yaralandıBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre,otoyolun Ankara istikametinde seyreden Mükremin Baygül idaresindeki 67 LZ 692 plakalı otomobil, Dörtdivan rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.Otoyolun orta refüjüne savrularak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Özlem, Sena ve Melike Baygül yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı