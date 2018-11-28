Tahir Elçi mezarı başında anıldı (2) - DİYARBAKIR

- Detaylar - İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'in açıklamaları.Tahir Elçi mezarı başında anıldı - Diyarbakır 'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden eski Diyarbakır Baro Başkanı Elçi için ölümünün üçüncü yılında mezarı başında anma töreni yapıldıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün üçüncü yılında mezarı başında anıldı.Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığında düzenlenen anma töreninde, dua edildi, Elçi'nin mezarına karanfil bırakıldı.Törene katılan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Elçi'nin hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.erekTahir Elçi'nin düşüncelerini ve özlemlerini bir coğrafyaya hapsetmenin mümkün olmadığını söyledi.
İnsan hakları ve demokrasi mücadelesinin yılmaz bir savunucusuyla aynı yerde bulunmak için geldiklerini belirten Yücel şöyle konuştu:"Tahir Elçi, yıllarca failleri bulmak için peşinden koşturduğu faili meçhul cinayetlerin bir parçası haline getirilmek isteniyor. 3 yıldır süren soruşturmada dosyaya eklenen yeni delil ve sanık yok. Tahir'in bıraktıklarını, bıraktığı yerden omuzlayıp götüreceğiz. Ona karşı, demokrasi ve insan hakları mücadelesine karşı bir borcumuz var. Bu düşü gerçekleştirmeden Tahir'i yolcu etmiş saymıyoruz. Hem Tahir'in dosyasını hemde düşlerini sahipsiz bırakmayacağız."Anma etkinliğine Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Adnan Selçuk Mızraklı, bölge baro başkanları ve avukatlar katıldı. Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır Barosu tarafından, terör olaylarında zarar gören Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması düzenlenmiş, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.