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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Sydney Havaalanı yakınındaki depoda korkutan yangın

- Sydney Havaalanı yakınındaki depoda korkutan yangın

Depoda çıkan yangından detay

( SİDNEY ) SİDNEY

Hava Trafiği İtfaiye Eri Şili 


- Avustralya'da Sydney Havaalanı'nın yakınında bulunan iki katlı bir depoda büyük çaplı yangın çıktı. Doğal afetlerle mücadele eden Avustralya'da bu kez Sydney Havaalanı yakınında bulunan bir depoda çıkan yangın korkuya neden oldu. Yeni Güney Galler eyaletinde yer alan Sydney kentinin güneyindeki Maskot banliyösünde Coward Caddesi üzerindeki iki katlı bir deponun zemin katında yangın çıktı. Sydney Havaalanı'nın Qantas terminalinin çok yakınında çıkan yangının havalimanının yakıt depolama tesislerini tehdit ettiği belirtildi. Alevlerin havaalanına sıçramasını engellemek için Qantas Havayolları tarafından bölgeye 2 tanker ve 18 kişilik ekip gönderildi. Ayrıca 70 itfaiye erinden oluşan bir ekip de bölgede söndürme çalışmalarına başladı.
Öte yandan yangının hava trafiği üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
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