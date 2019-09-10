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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Suya düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti

Suya düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti

çocuğun cesedinin sudan çıkarılması

( MALATYA ) MALATYA

Cenaze Otizm Sudan 


- Malatya’da evlerinin yakınlarındaki çaya düşen 10 yaşındaki otizmli çocuk boğularak hayatını kaybetti.Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı Mahallesi Aşağıköy mezrasında yaşayan olayda 10 yaşındaki otizmli Miraç Gültekin, iddiaya göre evlerinin 100 metre yakınında bulunan Tohma çayına düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, çocuğun düşüğü suda arama çalışmalarına başladı.
Suyun balçıklı olması nedeniyle aramada güçlük çeken dalgıçlar, yaklaşık 10 dakikalık bir çalışma sonucunda 3 metre derinlikte çocuğun cansız bedenine ulaştı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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