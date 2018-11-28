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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Suudi Veliaht Prens Bin Selman Protestolara Rağmen Tunus'ta

- Suudi Veliaht Prens Bin Selman Protestolara Rağmen Tunus'ta

Sibsi-Selman görüşmesi

Protesto Cinayet 

-Selman'ın temasları

( TUNUS ) - Suudi Veliaht Prens Bin Selman protestolara rağmen Tunus'ta TUNUS

- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Tunuslu halkın tepkisine rağmen Arap ülkeleri turu çerçevesinde Tunus'a geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Tunusluların yoğun protestolarına rağmen ülkeye geldi. Suudi Prens, Kartaca Uluslararası Havalimanında Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından karşıladı. Sibsi ve Bin Selman daha sonra Kartaca Sarayı'nda görüşme gerçekleştirdi. Tunus halkı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karışması ve Yemen’de insanlığa karşı suç işlemesi iddiasıyla bin Selman’ın Tunus ziyaretinin iptal etmesi için protesto düzenlemişti.
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