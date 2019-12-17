Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: 'İtalyan takımlarının Riyad'da maç yapması kalp kırıcı' - ROMA
Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: "İtalyan takımlarının Riyad'da maç yapması kalp kırıcı" - ROMA - Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Cengiz'in konuşması - Genel görüntülerSuudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz: "İtalyan takımlarının Riyad'da maç yapması kalp kırıcı" - "Suudi Arabistan gibi çok büyük bir cinayetin halen hiçbir açıdan sorumluluğunu üzerine almamış bir yönetime karşı verilmiş bir hediye gibi geldi bu maç" - "Dünya olayı bütün yönüyle biliyor. Yaptırım noktasında herhangi bir şey yapılmıyor. Hiç kimse harekete geçmiyor. Bu gerçekten utanç verici"ROMA (AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, İtalyan futbol takımlarının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da maç yapmasının kendisi için kalp kırıcı olduğunu belirterek, "Cinayetin halen hiçbir açıdan sorumluluğunu üzerine almamış bir yönetime karşı verilmiş bir hediye gibi geldi bu maç." dedi.
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