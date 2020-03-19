Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Suudi Arabistan Kralı: “zor Bir Dönemden Geçiyoruz”

- Suudi Arabistan Kralı: “zor Bir Dönemden Geçiyoruz”

-Suudi Kral’ın konuşması

Farkındalık 

--Detay

( RİYAD ) - Suudi Arabistan Kralı: “Zor bir dönemden geçiyoruz” RİYAD

- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, korona virüsü salgını nedeniyle çok zor bir aşamadan geçtiklerini söyledi.

Dünyada korona virüsle ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, halka seslendi. Kral Selman, konuşmasında korona virüsü salgını nedeniyle çok zor bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Kral Selman, "Zor bir dönemden geçiyoruz ve bir sonraki aşama küresel düzeyde daha zor olacak. Korona virüsüne yönelik tüm gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz" dedi.
Kral Selman, "Bu salgınla mücadele etmek için dayanışma, iş birliği, pozitif ruh, gelişmiş farkındalıklara ihtiyacımız var. Halkın ilgili yetkililer tarafından yayınlanan talimatlara uymaya davet ediyorum" diye konuştu.
Öte yandan Suudi Arabistan'da korona virüsü vaka sayısının 238'e ulaştı, hastalardan 8 kişi tedavi edilerek taburcu edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Yunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene DayakYunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene Dayak
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Fransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar BaşladıFransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı