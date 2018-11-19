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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Suudi Arabistan Kralı, Kaşıkçı Cinayetinden Sonra İlk Kez Kamera Karşısında - “yemen’e Girmek Zorundaydık”

- Suudi Arabistan Kralı, Kaşıkçı Cinayetinden Sonra İlk Kez Kamera Karşısında - “yemen’e Girmek Zorundaydık”

Kral Selman Kamera karşısında konuştu

Balistik Füze Çatışma Mülteci Balistik Cinayet 

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( RİYAD ) - Suudi Arabistan Kralı, Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk kez kamera karşısında- “Yemen’e girmek zorundaydık” RİYAD

- Suudi Kralı Selman Bin Abdülaziz, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk defa konuşma yaptı. Kral Selman, Şura Konseyi’nde yıllık hitabında Yemen savaşına değinerek, “Yemen’in yanında durmamız bir zorunlu bir seçenekti” dedi.
Suudi Kralı Selman Bin Abdülaziz, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk defa konuştu.
Riyad’da gerçekleştirilen Şura Konseyi’nde konuşan Kral Abdülaziz, başta Yemen olmak üzere sıkıntılı ve çatışmalı olan Suriye, Filistin ve Irak ülkelerindeki istikrar ve barışın sağlanması için çağrı yaptı. Kral Selman, "Yemen'e müdahalemiz zorunlu ve gerekli bir seçenekti. Yemen halkını İran destekli Husilere karşı korumaya karar verdik” ifadelerini kullandı. Kral Selman, İran’ın bölgede bulunan ülkelere iç meselelerine karıştığını ve terörü desteklediğini iddia ederek İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını sona erdirmesi gerektiğini vurguladı. Suriye’deki siyasi çözümün önemine de değinen Kral Selman, "Suriye’nin krizinden çıkması ve mültecilerin dönmesi için siyasi çözümü destekliyoruz” diye konuştu.

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