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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Suudi Arabistan’da sel felaketi: 7 ölü, 11 yaralı

- Suudi Arabistan’da sel felaketi: 7 ölü, 11 yaralı

selden görüntüler

( RİYAD ) RİYAD

Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket Sivil Savunma 


- Suudi Arabistan’ın kuzeydoğusunda meydana gelen sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Suudi Arabistan’ın kuzeydoğusundaki Hafar el Batin şehrinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaydedildi. Selde evlerinde mahsur kalan 17 kişinin, sivil savunma ekiplerince tahliye edildiği öğrenildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan kazalarda 40 otomobil ile 3 evde hasar meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer, su taşkınlarının olduğu bölgelerden uzak durmaları çağrısı yaparak elektrik çarpmalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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