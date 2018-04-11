- Suudi Arabistan'a Füze Atıldı



- Suudi Arabistan hava savunma sistemlerinin, başkent Riyad'a atılan bir füzeyi engellediği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üç şiddetli patlama sesi duyulduğu belirtildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, patlamaların ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu El Arabiya, Yemen'den fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada da, Husilerin fırlattığı iki insansız hava aracının vurulduğu bildirildi.

Husiler ise, Riyad'da Savunma Bakanlığına balistik füze attıklarını duyurdu.

