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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'a Füze Atıldı

- Suudi Arabistan'a Füze Atıldı

Sosyal medya gökyüzünde patlama

( RİYAD ) - Suudi Arabistan'a füze atıldı RİYAD

Televizyon İnsansız Hava Aracı Balistik Füze Gökyüzü Patlama Sesi 


- Suudi Arabistan hava savunma sistemlerinin, başkent Riyad'a atılan bir füzeyi engellediği bildirildi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üç şiddetli patlama sesi duyulduğu belirtildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, patlamaların ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu El Arabiya, Yemen'den fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada da, Husilerin fırlattığı iki insansız hava aracının vurulduğu bildirildi.
Husiler ise, Riyad'da Savunma Bakanlığına balistik füze attıklarını duyurdu.
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