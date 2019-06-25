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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sürülerin, Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu - BİTLİS

Sürülerin, Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu - BİTLİS

- Sürülerin tozlu yolculuğundan detay - Sürüdeki koyunlar - Çıkan tozlar - Fotoğraf sanatçısı Mustafa Kılıç ile röportajSürülerin, Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu - Bitlis 'in Tatvan ilçesindeki besicilerce Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu güzel görüntüler oluşturuyorBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu adeta görsel şölen sunuyor.İlçeye bağlı Kıyıdüzü köyünde besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini, otlatmak için ilkbahar aylarından itibaren Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara götürüyor.Yaylalarda gün boyunca otlatılan sürüler, akşam saatlerinde köye getirilerek burada süt sağımı gerçekleştiriliyor.Süt sağımının ardından sürülerin tekrar Nemrut Dağı'nın eteklerine yaklaşık 6 kilometrelik tozlu yolculuğu başlıyor.Fotoğraf sanatçıları da sürülerin ilerlemesiyle vadilerden yükselen toz bulutunun gün batımındaki kızıl renkle bütünleşmesini kare kare fotoğraflıyor.

Yükselen Hayvan 

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