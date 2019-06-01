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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sürücülerin karne notlarını çocuklar verecek

Sürücülerin karne notlarını çocuklar verecek

Jandarmanın uygulaması ve araçları durdurması

Sosyal Medya Trafik Yoğunluğu Bisiklet Bulduk 

-Jandarma personelinin karneyi çocuğa vermesi ve konuyu anlatması
-Çocuklar ile röp
-Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy'un sürücüyle konuşması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Sürücü karnesini doldur bisikleti kap ADIYAMAN

- Adıyaman İl Jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada sürücülerin karnesini doldurmaları için araçlarda bulunan çocuklara dağıttı.
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘sürücü karnesi’ ile ilgili Adıyaman’da İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri uygulama yaptı. Adıyaman Şanlıurfa Karayolu Akpınar Uygulama noktasında araçlar durduruldu. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un da katıldığı uygulamada araç içerisinde bulunan çocuklara ‘sürücü karnesi’ verildi.
Görevliler karne verdikleri çocuklara, sürücü hataları ve kurallar ile ilgili karnenin doldurularak, “#trafikkarnem” etiketiyle sosyal medyada paylaşmasını istedi. En fazla beğeni alan 100 karneye İçişleri Bakanlığı bisiklet hediye edecek. Çocuklar uygulamayı çok güzel bulduklarını ifade ederken, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, sürücüleri özellikle bayramda yaşanacak trafik yoğunluğu konusunda uyardı.
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