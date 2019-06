Sürücülere lokum ikram edildi

--Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop bayram mesajı

--Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl röp

--Genel görüntüler



( AFYON KARAHİSAR) -- Sandıklı'da durdurulan sürücücü ve yolculara sürpriz ikram AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Ramazan Bayramının ilk saatlerinde yolculara lokum ikram edildi. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun Sandıklı girişinde Bölge Trafik Müdürlügü ekipleri araçları bayramlaşmak ve lokum ikram etmek için durdurdu. Sandıklı girişindeki uygulama noktasına Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve ilçe protokolü geldi. Trafik ekipleri durdurduğu araçlardaki sürücülere hem uyarılarda bulundular hem de bayramlaşarak Sandıklı lokumu ikram ettiler. Sürücülerle bayramlaşan Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl vatandaşlara’da bayram mesajı verdiler. Kaymakam Tortop "Bu bayram gününde hastanedeki hastalarımızı ziyaret ettik. Jandarma Komutanlığında askerlerimizle bayramlaştık, şimdi de trafikte seyri seferde olan vatandaşlarımızla yolcularımızla bayramlaştık. Buradan huzur evine gideceğiz, yaşlılarımız ile bayramlaşacağız. Ben aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Allah'tan nice bayramlara ulaşmamızı niyaz ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl de yaptığı açıklamada "Bayram sabahında Kaymakamımız ile çeşitli bayram kutlama programlarına katıldık. Şimdi de emniyet personelimiz ile yoldan geçen vatandaşlar ile bayramlaşıyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerim ile tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. (AB-KA