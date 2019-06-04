Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sürücülere lokum ikram edildi

Sürücülere lokum ikram edildi

-Ekiplerin yolculara lokum ikramı

Hastane Bayram Mesajı Huzur Evi Karahisar Bayramlaşma 

--Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop bayram mesajı
--Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl röp
--Genel görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) -- Sandıklı'da durdurulan sürücücü ve yolculara sürpriz ikram AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Ramazan Bayramının ilk saatlerinde yolculara lokum ikram edildi. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun Sandıklı girişinde Bölge Trafik Müdürlügü ekipleri araçları bayramlaşmak ve lokum ikram etmek için durdurdu. Sandıklı girişindeki uygulama noktasına Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve ilçe protokolü geldi. Trafik ekipleri durdurduğu araçlardaki sürücülere hem uyarılarda bulundular hem de bayramlaşarak Sandıklı lokumu ikram ettiler. Sürücülerle bayramlaşan Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl vatandaşlara’da bayram mesajı verdiler. Kaymakam Tortop "Bu bayram gününde hastanedeki hastalarımızı ziyaret ettik. Jandarma Komutanlığında askerlerimizle bayramlaştık, şimdi de trafikte seyri seferde olan vatandaşlarımızla yolcularımızla bayramlaştık. Buradan huzur evine gideceğiz, yaşlılarımız ile bayramlaşacağız. Ben aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Allah'tan nice bayramlara ulaşmamızı niyaz ediyorum" dedi.
Belediye Başkanı Mustafa Çöl de yaptığı açıklamada "Bayram sabahında Kaymakamımız ile çeşitli bayram kutlama programlarına katıldık. Şimdi de emniyet personelimiz ile yoldan geçen vatandaşlar ile bayramlaşıyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerim ile tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. (AB-KA
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı