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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Sürücüler, yüzlerce özel halk otobüsü ile meslektaşlarının ölümüne tepki gösterdi

Sürücüler, yüzlerce özel halk otobüsü ile meslektaşlarının ölümüne tepki gösterdi

Konvoydan görüntü

Başsağlığı Protesto Kooperatif Halk Otobüsü Basın Açıklaması 

-Açıklamalar
-Konvoyun gidişi

( KOCAELİ -HD)- Onlarca otobüs, kornalarla İzmit'i inletti KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsünün yolcu ile kavga ettiği esnada hayatını kaybetesine tepki gösteren sürücüler, 100'lerce otobüsle eylem yaptı. İzmit'te yüksek sesle konuştuğu için uyardığı Serhat B. adlı yolcu ile yaşadığı kavgada hayatını kaybeden özel halk otobüsü sürücü Hüseyin Göncü'nün meslektaşları eylem yaptı. Arkadaşlarının hayatını kaybettiği olaya tepki gösteren özel halk otobüsü sürücüleri, yaklaşık 100 halk otobüsleri ile İzmit Milli İrade Meydanında toplandı. Alanda gelen sürücüler, araçlarının kornalarını çalarak slogan attılar. "Meslektaşlarımız zor şartlar altında görev yapıyor" Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, grup adına yaptığı basın açıklamasında olayı protesto ettiklerini söyleyerek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün şoför en asil duygunun insanıdır devlet sırlarının arkasında konulan yegane varlık şofördür. Sabahın saat 5’inden gecenin 2’sine kadar kutsal görevi yapan meslektaşlarımızın zor şartlar altında görev yaptığı kamuoyumuzda bilinmektedir" dedi.
"Böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz" Yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Kurt, "Dün bir olay vuku bulmuştur, insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Onunla alakalı burada toplandık. Çok üzgünüz. Bundan sonra böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını Allah’tan temenni ediyoruz. Amacımız bundan sonra bütün kooperatif başkanlarımızla beraber hiçbir arkadaşımızın zerresine fahri zarar gelmeyecek şekilde gerekli tedbirleri gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse Valilik tarafından alınmaktadır. Tekrar Hüseyin kardeşimizin ailesine ve Kocaeli şoför camiasına başsağlığı diliyorum” diye konuştu.
Milli İrade Meydanı’nda basın açıklaması yapan grup daha sonra konvoy Derince’ye halinde gitti.
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