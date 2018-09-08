Sürücüler ve vatandaşlar alt geçitte mahsur kaldı

-araçların görüntüsü

-su basan yoldan detay görüntü

-araçların kaldırımlardan geçmesi

-vatandaşların mahsur kalması



( İSTANBUL -EK)- Yağış etkisini zaman zaman dolu şeklinde gösteriyor İSTANBUL



- İstanbul'da aniden başlayan sağanak yağış, etkisini zaman zaman dolu şeklinde gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların, otobüs ve tramvay duraklarına sığınmaya çalıştıkları görüldü.

Yağmur nedeniyle Topkapı alt geçidini su bastı. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan sağanak yağış, etkisini zaman geçtikçe arttırdı. Cevizlibağ çevresinde etkili olan sağanak yağış, zaman zaman dolu şeklinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağmurla zor anlar yaşayan vatandaşlar da otobüs ve tramvay duraklarına sığınmaya çalıştı. Yağmurda ıslanmamak için koşarak ilerlemeye çalışan vatandaşlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Yağış nedeniyle E-5 Karayolu'nda sürücüler zor anlar yaşarken, Topkapı alt geçidini de su bastı.

