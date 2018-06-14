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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suruç’taki kavgayla ilgili valilikten açıklama

Suruç’taki kavgayla ilgili valilikten açıklama

-arşiv-

Hastane Silahlı Kavga Kalaba Alabalık Milletvekili 

-olay yerinden görüntüler
-kalabalıktan görüntüler
-hastaneye getirilen yaralılar
-hastanedeki önlemler
-tarafların hastanede yeniden kavga etmesi
-polislerin müdahalesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Valiliği tarafından Suruç ilçesinde yaşanan silahlı kavgayla ilgili açıklama yapıldı. Şanlıurfa Valiliği tarafından Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında yaşanan silahlı kavgayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 9 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Valiliğin açıklamasında, ”Saat 15.56 sıralarında ilimiz AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan 5'i vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır” denildi. Kavgada hayatını kaybedenlerden birinin Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Ali Yıldız olduğu öğrenildi.
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