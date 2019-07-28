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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Sürü halinde gezen yaban domuzları köylere dadandı

Sürü halinde gezen yaban domuzları köylere dadandı

Yaban domuzlarından görüntü

Yaban Domuzları Hayvan 

-Domuzların kaçması
-Bakır’ın konuşması

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sürü halinde yaban domuzları görüldü.
Bir çobanın küçükbaş hayvan sürüsüne de saldıran yaban domuzları daha sonra gözden kayboldu. Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı köyünde çiftçiler, pamuk tarlalarını sularken, yaban domuzlarını fark etti. Sürü halinde gezen yaban domuzlarını gören çiftçiler, traktöre binerek domuzları kovalamaya başladı.
Bu sırada bir çobanın küçükbaş hayvan sürüsüne da dadanan yaban domuzları, daha sonra gözden kayboldu. Bu anları kaydeden çiftçilerden Mehmet Bakır, pamuk tarlalarını sularken 30-40 metre uzaklıkta domuz sürüsünü gördüklerini söyledi.

Bakır, “Domuzları gören kardeşim ve yeğenim korktu. Ben traktöre bindim ve domuzları kovaladım. Kovalarken bir çobanın koyun sürüsüne saldırdı domuzlar. Ben traktörle ilerlerken domuzlar kaçarak gözden kayboldu” dedi.

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