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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Suriyelililerin mangal merakı 2 evi küle döndürüyordu

Suriyelililerin mangal merakı 2 evi küle döndürüyordu

Yangın yerinden görüntü

Yükselen Trol 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Mahallelinin açıklamaları
-Yakılan mangal alanından görüntü
-Detay

( KOCAELİ )- Mangaldan sıçrayan alevler odunluğu sardı mahalleli dışarı döküldü KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde mangal yakmak isteyen Suriyeli ailenin yaktığı ateşten sıçradığı odunlukta çıkan yangın bitişikteki evlerde yaşayan ailelerin panik yaşamasına neden oldu. Olay, Başiskele ilçesi Şehit Ekrem Mahallesi Sevinç Sokak üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sevinç Sokak’taki tek katlı evde yaşayan Suriyeli ailenin çocukları, mangal yakmak isterken, bitişikteki 3 katlı binaya ait odunluğun tutuşmasına neden oldu. Bir anda tutuşan odunluktaki odunlardan yükselen alevlerin hızla büyüdüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 6 ay önce de garaj kısmından çıkan yangın nedeniyle büyük şok geçiren bina sakinleri, yangının ,Suriyeli ailenin çocukları tarafından yakılmak istenen mangaldan çıktığını iddia ettiler. Yangın nedeniyle iki ev ve odunlukta maddi hasar meydana gelirken, yangın hakkında inceleme başlatıldı.
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