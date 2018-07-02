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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor - KİLİS

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor - KİLİS

- Öncüpınar Sınır Kapısının görüntüsü - Suriyelilerin otobüsten inişi - Gümrük memurlarının kontrol detayları - Suriyelilerin Türkiye'ye girişi - Suriyeli Ömer Ubeyd'in açıklamasıSuriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler'in dönüşleri nedeniyle Kilis 'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandıKİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis 'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor. Kilis Valiliğinin izniyle 18 Mayıs - 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeli sığınmacının bir kısmı Türkiye'ye döndü. Dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu.Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılarak, yanlarında getirdikleri eşyalarla Türkiye'ye giriş yaptı.Suriyeli sığınmacılardan Ömer Ubeyd, uzun bir aradan sonra yakınlarıyla bayram vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Valilik yetkilileri, 31 Temmuz'a kadar ülkesine gidenlerin tamamının döneceğini, şu ana kadar dönenlerin sayısının 10 bini bulduğunu bildirdi.

Sığınmacı Sığınmacılar Sığınma Memur Trol 

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