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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor - KİLİS

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor - KİLİS

- Suriyelilerin otobüslerle getirilmeleri - Gümrük Muhafaza ekiplerince işlem yapılmasıSuriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor - Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeli sığınmacıların dönüşleri devam ediyorKİLİS (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 18 Mayıs Cuma günü Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine gitmeye başlayan Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor.Essalame Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.Suriyeli Hüseyin Hasan Ali, AA muhabirine, 2 yıl aradan sonra bayramı ülkesinde yakınlarıyla birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 20 gün önce Suriye'ye gittiğini ve bir çok akrabasıyla bayramlaşma fırsatı bulduklarını, vesile olanlara duacı olduklarını ifade etti.
Hasan Mustafa da yaklaşık 3,5 yıl sonra kızını ve bir çok akrabasını gördüğü için çok sevindiğini belirterek, gidiş ve dönüşlerinde hiç bir sıkıntı yaşamadıklarını, bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini aktardı.Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, bugün itibarıyla yaklaşık 6 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını, sayının mesai bitimine kadar 8 bin 500'ü bulabileceği bilgisini verdi.Ramazan Bayramı dolayısıyla 52 bin 114 Suriyeli ülkesine gitmişti.

Gümrük Muhafaza Ekipleri Sığınmacı Gümrük Muhafaza Sığınmacılar Tampon Bölge 

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