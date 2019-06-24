Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriyelilerin bayram dönüşleri devam ediyor - HATAY

Suriyelilerin bayram dönüşleri devam ediyor - HATAY

- Cilvegözü Sınır Kapısı - Suriyelilerin Türkiye'ye geri dönüşleriSuriyelilerin bayram dönüşleri devam ediyor - Ramazan Bayram için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine giden 36 bin Suriyeliden 6 bin 700'ü Türkiye'ye dönüş yaptıHATAY (AA) - Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki yerleşim yerlerinden Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.Ramazan Bayramı için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkesine giden 36 bin Suriyeliden, 6 bin 700'ü 10 Haziran'da başlayan dönüşler kapsamında Türkiye'ye giriş yaptı.Dönüşlerin 1 Kasım tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.

İdlib 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı