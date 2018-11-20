Suriyelilere 9 TIR'lık gıda ile giysi yardımı

-Yardım malzemelerini indirilmesi

-İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’in konuşması



( KİLİS ) KİLİS



- Kayseri Müftülüğü öncülüğünde toplanan 9 tırlık gıda ile giysi yardımı Kilis'ten Suriye’ye gönderildi. Yardım malzemelerinin gönderilmesi töreninde bir konuşma yapan Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Kayseri’den gelen din görevlilerine teşekkür ettiğini ifade ederek, “Kayseri’den gelen yardım tırlarını teslim aldık. Şuana kadar pek çok yardım geldi ama, Kayseri’den 9 tır yardım malzemesi ilimize ulaştı. Yardım malzemelerinin büyük bir kısmı yiyecek malzemeleri, bir kısmı ise giyecek malzemelerinden oluşuyor. Tabi kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte giyecek malzemelerine de ihtiyacımız var. Yurt içinden değişik illerden hayır sever kardeşlerimiz malzemeler gönderiyor. Olumlu katkılar sağlıyorlar. Kilis İl Müftlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kilis Şubesi hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Allah yardımlarını kabul etsin. Hayırseverlerin yardımlarının artarak devam etmesini istiyoruz. Çünkü sınırın ötesinde yardıma ihtiyaç duyan pek çok kardeşimiz var. Şuana kadar onlara ilimizi uzattık, bundan sonrada inşallah uzatmaya, onların derdini, sıkıntılarına çare olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kayseri’den 9 tırın içerisinde 100 ton un, 75 ton patates, bin takım giyim malzemesi, 400 çift ayakkabı, 25 ton bakliyat ile 5 bin adet yorgan, yastık ve battaniye bulunuyor. (MAD-SD-

