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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
- Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi - “Erdoğan risalemizi oku, akan kan şelalemizi durdur”

- Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi - “Erdoğan risalemizi oku, akan kan şelalemizi durdur”

gösterilerden görüntüler

Risale Şelale İdlib 

-detay

( AFRİN ) - Suriyeliler Türk askerinin İdlib’e girmesi için gösteri düzenledi- “Erdoğan risalemizi oku, akan kan şelalemizi durdur” AFRİN

- İdlib’ın güney kırsalındaki Ma'arretü'n-Nu'man şehrinde bir araya gelen yüzlerce Suriyeli, Türk askerinin bölgeye girmesi için gösteriler düzenledi.
Suriye’nin İdlib kentinin güney kırsalındaki Ma'arretü'n-Nu'man şehrinde bugün bir araya gelen yüzlerce kişi Türk askerinin bölgeye girmesi için gösteriler düzenlendi.
Doğu Guta’nın kurtulması yönünde sloganlar atan göstericiler Türk bayrakları sallayarak “Erdoğan risalemizi oku, akan kan şelalemizi durdur” yazan pankartlar açtı.
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